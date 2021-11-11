Филлер увеличил губу девушки в три раза и взорвался на глазах врача

Губа британки распухла в три раза из-за введения филлера и взорвалась на приеме у доктора

Жительница Великобритании увеличила губы в косметологической клинике и рассказала о страшных последствиях процедуры. Ее историю приводит Mirror.

27-летня Алекс Окли (Alex Oakley) из Кента потратила 150 фунтов стерлингов (14,4 тысячи рублей) на введение инъекций одного миллилитра наполнителя в губы. Вскоре после приема правая часть верхней губы распухла и увеличилась в размере в три раза, причиняя невыносимую боль и затрудняя речь девушки. По рекомендации врача пациентка начала прикладывать лед к поврежденному участку, однако это не принесло результата.

«Правая часть моего рта побелела от нехватки крови и была обездвижена. Это была самая сильная боль в моей жизни — настоящий ночной кошмар», — описала свои ощущения Окли. Через две недели после уколов британка отправилась в другую частную клинику, где заплатила две тысячи фунтов стерлингов (192 тысячи рублей) за выведение филлера. По ее словам, когда ее губу проткнули иглой, наполнитель взорвался на глазах доктора.

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«Мне дали антибиотики и обезболивающие, а также взяли содержимое моей губы на анализ. Тесты показали, что во время процедуры в губу занесли инфекцию», — рассказала британка.

К настоящему моменту Окли полностью восстановилась. Героиня материала порекомендовала читателям издания ответственно подходить к выбору косметологических клиник во избежание подобного опыта.

Ранее в ноябре блогерша Лиззи (Lizzie) удалила филлеры гиалуроновой кислоты из губ после четырех лет инъекций и показала результат процедуры. По ее словам, в последний год она перестала делать уколы, поскольку ее губы не уменьшались, а внутри них образовалось большое количество комков из-за затвердевшего наполнителя.