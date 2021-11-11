Пара решила устроить необычную свадьбу ради матери невесты

В Австралии влюбленная пара решила устроить необычную церемонию бракосочетания, чтобы в ней смогла поучаствовать мать невесты. Об этом сообщает Nine News.

Бриджит Тейлор и Пол Уильямс из Мельбурна решили связать себя узами брака после 15 лет отношений. Однако 92-летняя мать невесты Дафни не смогла бы приехать на церемонию, так как из-за состояния здоровья не способна передвигаться без посторонней помощи даже в инвалидной коляске.

Тогда жених предложил перенести свадьбу в дом престарелых, где живет Дафни. Сотрудники учреждения превратили одно из помещений в идеальное место для церемонии, украсив его традиционной свадебной аркой, лепестками роз и закупив для гостей шампанское. В празднике приняла участие даже собака молодоженов.

«Это был тяжелый год, но мы заканчиваем его на высокой ноте», — сказал жених после церемонии. Он также поблагодарил сотрудников дома престарелых за создание праздничной атмосферы, превзошедшей все ожидания новобрачных.

«Мама не так часто видела нас в последнее время. Это очень грустно, когда пожилые люди чувствуют себя нелюбимыми», — добавила невеста.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании нашла способ побывать на свадьбе друзей в Канаде, не выходя из дома. Она обратилась в компанию, которая создала ее трехмерную голограмму.