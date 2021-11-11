Россиянина посадили за перевод террористам 370 долларов

1-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Новосибирска Боходирджону Чукаеву, которого российские спецслужбы изобличили в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.

Чукаев признан виновным в содействии террористической деятельности. Он осужден на шесть лет лишения свободы.

По данным ФСБ, мужчина в 2015 году через банк переводил за границу денежные средства в иностранной валюте. В общем он отправил террористам 370 долларов, уточняет НГС. Позже Чукаев уехал из России и был объявлен в международный розыск. Его задержали в марте 2021 года при пересечении границы.

