Разлученные родителями влюбленные одновременно покончили с собой

В Пакистане девушка и ее возлюбленный покончили с собой, когда их разлучили родители

В пакистанском городе Файсалабад девушка и ее возлюбленный совершили самоубийство после того, как их разлучили родители. Об этом сообщает Vice.

Девушка по имени Мукаддас была влюблена в Аднана, но родители не одобрили ее выбор и нашли дочери другого жениха. Свадьба, на которой ее хотели выдать замуж за нелюбимого мужчину, должна была состояться в воскресенье, 7 ноября.

Молодые люди не могли смириться с предстоящей разлукой и в день свадьбы решили одновременно покончить с собой. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь, но спасти умирающую девушку и ее возлюбленного не удалось. К тому времени, когда их доставили в больницу, оба были мертвы.

В Пакистане по-прежнему распространены браки по договоренности, однако все больше девушек и парней хотят самостоятельно выбирать спутников жизни, а не следовать воле родителей. Несмотря на это, большинству приходится следовать традиционным брачным обычаям. В 2019 году 85 процентов участников опроса Gallup Pakistan признались, что вступили в брак по договоренности, и всего 5 процентов заявили, что женились по любви.

Ранее также стало известно, что в Индии девушка попыталась покончить с собой в торговом центре после того, как ее муж совершил самоубийство через две недели после их свадьбы. В результате она получила серьезные травмы головы и ног.