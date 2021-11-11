Минобороны России объяснило полет двух Ту-160 над Белоруссией

Минобороны России: полет Ту-160 над Белоруссией не направлен против третьих стран

Полет двух российских бомбардировщиков Ту-160 над Белоруссией проведен в целях обеспечения безопасности Союзного государства и не направлен против третьих стран. Так случившееся объяснили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что Ту-160 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, в ходе которого отработали вопросы их истребительного прикрытия самолетами Су-30СМ. После этого все самолет вернулись на аэродромы базирования.

Ранее 11 ноября в белорусском Минобороны сообщили, что стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России отработали имитацию бомбометания на авиационном полигоне «Ружанский». Полет бомбардировщиков показали на видео.

В начале ноября президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили решения Высшего Госсовета Союзного государства, которые в том числе касались новой военной доктрины и миграционной концепции. Всего главы государств подписали 28 союзных программ, согласованных в ходе переговоров в Кремле в сентябре.

