Мать собравшегося в сборную США российского фигуриста оценила его решение

Чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина оценила решение своего сына Артура Дмитриева, который собрался перейти в сборную США по фигурному катанию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам россиянки, она поддерживает фигуриста. «Мне кажется, что это здорово, когда спортсмен пытается идти своим путем в фигурном катании в том возрасте, когда многие уже завершают карьеру», — подчеркнула Дручинина.

Мать Дмитриева добавила, что говорить о включении сына в состав сборной США преждевременно. Для попадания в команду ему нужно удачно выступить на чемпионате страны, на который тоже необходимо отобраться.

О решении Дмитриева сменить спортивное гражданство стало известно 10 ноября. Спортсмен обратил внимание на то, что в России его не рассматривали как перспективного фигуриста.