В США продадут военный город

В американском штате Нью-Мексико выставили на продажу целый военный город Форт Уингейт. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Город был местом проживания для американских военных с 1860 по 1910 год. Его стоимость оценили в 11 миллионов долларов (около 777,6 миллиона рублей). Площадь городка составляет 18 акров (72,8 тысячи квадратных метров). В нем находятся 27 жилых домов, которые сдаются в аренду. Есть кафе, заправочная станция, огромная парковка и почтовое отделение. «[Город управлялся] одной семьей с 1946 года.

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Нынешний владелец прожил там всю жизнь. Он никогда не выезжал за пределы города и теперь хочет провести остаток времени в путешествиях», — сказал представитель риелторской компании Realty One Group Марк Прайс. По его словам, владелец на протяжении нескольких десятилетий управлял арендой домов и коммерческими операциями в городке. Он также являлся начальником пожарной охраны и полиции.

Прайс отметил, что городское почтовое отделение все еще функционирует, однако кафе и заправка прекратили работу, как только город был выставлен на продажу. Неподалеку от города находится действующая школа. Также рядом с городком стоит заброшенная военная база, которая использовалась для хранения взрывчатых веществ времен Первой и Второй мировых войн. Риелтор указал, что некоторые киностудии уже обратились с предложением о покупке. Они хотят превратить это место в съемочную площадку, сохранив при этом и жилые помещения. «Если новый владелец решит, что ему больше не нужны жильцы, — это его право. Но в идеале мы ищем кого-то, кто хотел бы взять на себя управление бизнесом и арендой в городе», — добавил Прайс.

Продать целый военный городок ранее пытались на Украине. В Одессе мошенники выставили объект на торги под видом арестованного имущества. Общая площадь городка составляла более 13 тысяч квадратных метров. Тогда нелегальные продавцы зарегистрировали государственное имущество на физическое лицо, некую женщину, после чего им удалось достать постановление об аресте ее имущества как должника. Украинские правоохранители схему продажи пресекли.