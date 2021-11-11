Названа опасность старых смартфонов

Пользоваться смартфоном со старой или вздувшейся батареей опасно. Об этом старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил в интервью радио Sputnik.

Кузьменко предостерег пользователей от эксплуатации смартфонов, батарея которых значительно изношена. Специалист назвал главной опасностью подобных устройств риск возгорания и даже взрыва. «Как поведет себя вздутая батарея, предсказать невозможно. Она может просто выйти из строя, а может и взорваться», — отметил Сергей Кузьменко.

Эксперт объяснил, что аккумулятор телефона неизменно теряет емкость со временем. Однако не все пользователи могут выяснить, что батарея их телефона небезопасна. Признаком деградации аккумулятора является быстрая разрядка смартфона.

«Батареи в телефонах служат разное время, но они все теряют 20 процентов своей емкости после первых 300 циклов зарядка-разрядка», — заявил Кузьменко. По его словам, если заряжать телефон ежедневно, то аккумулятор потеряет 20 процентов от своей емкости меньше чем через год.

Ранее заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим назвал главные признаки взлома смартфона. Одним из наиболее вероятных признаков взлома может быть увеличение скорости разрядки аккумулятора.