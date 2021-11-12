Президент России Владимир Путин высказался о развитии искусственного интеллекта и о возможностях технологии. Об этом он сказал, выступая на конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021, сообщает ТАСС.

«Технологии искусственного интеллекта, действительно, стали частью нашей жизни, сегодня это точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что эта и подобные ей технологии открывают «поистине безграничные возможности». Поэтому, по его словам, они должны работать во благо человека и помогать сберечь планету.

Ранее глава Сбера Герман Греф назвал главную проблему искусственного интеллекта. Он отметил, что даже на нынешнем этапе своего развития технология оказывает на людей серьезное влияние и постепенно становятся очевидны не только положительные, но и отрицательные стороны ИИ.

«На мой взгляд, сегодня этика искусственного интеллекта — одна из самых важных и проблемных зон, которая должна получить опережающее развитие», — сказал Греф.

Ежегодная международная конференция AI Journey посвящена развитию искусственного интеллекте и проводится Сбером при участии специалистов со всего мира. В 2021 году она проходит с 10 по 12 ноября.