Греф назвал главную проблему искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) даже на нынешнем этапе своего развития оказывает на людей серьезное влияние. Такую проблему назвал глава Сбера Герман Греф в первой серии научно-популярного сериала «ИИнтеллект.Начало» студии Горького, пишет ТАСС. Рассуждая о главной проблеме ИИ, он подчеркнул, что новая технология отличается от всего, с чем ранее сталкивался человек.

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Греф отметил, что постепенно становятся очевидны не только положительные, но и отрицательные стороны развития новой технологии. «На мой взгляд, сегодня этика искусственного интеллекта — одна из самых важных и проблемных зон, которая должна получить опережающее развитие», — сказал он, акцентируя внимание на том, что сейчас важно детально и серьезно подойти к изучению широкого спектра вопросов, связанных с регулированием этики ИИ.

Глава Сбера указал, что общедоступность технологии ИИ позволяет всем в равной степени пользоваться новыми позитивными возможностями, однако у этого есть и негативная сторона. «Это, конечно, очень серьезно усложняет процесс минимизации негативных последствий, которые при такой скорости и при таком мощном воздействии любая технология бы имела, и технология искусственного интеллекта не исключение», — подчеркнул Греф.

В той же серии глава Сбера рассказал, что искусственный интеллект через 23 года будет совсем другим, и есть много предсказателей на эту тему — в том числе американский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл. По его словам, будущее квантового компьютинга пока находится под большим вопросом, однако открывает принципиально новые горизонты.