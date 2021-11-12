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Работы Бэнкси продадут за криптовалюту

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал продажу двух картин Бэнкси за криптовалюту
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Фото: Ian Gavan / Getty Images

Аукционный дом Sotheby’s анонсировал продажу двух картин всемирно известного уличного художника Бэнкси за криптовалюту. Ставки на покупку работ «Любовь витает в воздухе» (Love Is In The Air) и «Охотники за тележками» (Trolley Hunters) будут осуществляться в валюте Ethereum в режиме реального времени, указано на сайте организации.

«Sotheby's стал первым аукционным домом, который будет использовать криптовалюту как стандартную валюту для торгов физическими произведениями искусства в режиме реального времени во время живых торгов», — заявляют представители аукционного дома. Торги состоятся 18 ноября и будут транслироваться на сайте и в социальных сетях Sotheby's, в том числе на канале компании в Discord.

Картина «Любовь витает в воздухе» посвящена израильско-палестинскому конфликту — на ней изображен участник протеста, бросающий букет цветов вместо коктейля Молотова. На граффити «Охотники за тележками» Бэнкси запечатлел первобытных людей, охотящихся за тележками из супермаркета. По данным сайта Sotheby’s, ожидаемая цена продажи работы «Любовь витает в воздухе» составляет 4–6 миллионов долларов, а картины «Охотники за тележками» — 5–7 миллионов. 

В аукционном доме пояснили, почему выбрали для торгов именно криптовалюту Ethereum. «Ethereum, вторая по величине в мире криптовалюта по рыночной стоимости, является предпочтительной криптовалютой для цифрового искусства и сообщества NFT, поскольку блокчейн Ethereum является основной сетью, в которой создаются NFT и регистрируются транзакции с ними», — указано на сайте компании. Хотя ставки участники будут предлагать в Ethereum, победители торгов смогут заплатить за картины в традиционной валюте, а также с помощью монет Ethereum, Bitcoin и USDC.

«Любовь витает в воздухе» уже сменила несколько владельцев. В мае 2021 года Sotheby’s также продал картину за криптовалюту. Тогда работа Бэнкси стала первым физическим произведением искусства, проданным на аукционе за цифровые деньги.

В ноябре стоимость крипторынка обновила исторический рекорд. К утру 8 ноября капитализация рынка превысила 3 триллиона долларов. Это произошло после того, как подорожала самая популярная криптовалюта — биткоин.

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