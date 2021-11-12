Еще один человек умер в результате стрельбы в дагестанской мечети

Количество жертв в результате стрельбы в дагестанской мечети выросло до трех — умер еще один человек, за чью жизнь боролись врачи. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным Telegram-канала, в больнице умер 47-летний брат погибшего имама Арип. В результате инцидента погибли 3 человека, включая нападавшего, а пятеро детей Абида Магомедова остались сиротами.

Инцидент произошел в селе Аметеркмахи Акушинского района Республики Дагестан. 62-летний Асадулла Рахманов открыл огонь из автомата Калашникова по имаму Абиду Магомедову, его брату Арипу и 25-летнему племяннику Магомеду. Магомед смог ударить стрелка ножом в шею, когда у того закончились патроны. Вооруженный пенсионер умер на месте.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта мог стать земельный спор между односельчанами. По некоторым данным, на месте происшествия нашли два пистолета. Кому они принадлежали, на данный момент неизвестно.