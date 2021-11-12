Макгрегор обменялся оскорблениями с «главным негодяем UFC»

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскритиковал американца Хорхе Масвидаля, который снялся с поединка против Леона Эдвардса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Пост доступен в Twiter-аккаунте спортсмена.

Бойцы обменялись оскорблениями в социальных сетях. Сперва Макгрегор назвал Масвидаля «сучкой» за уклонение от схватки с Эдвардсом. «Срать я хотел на травмы. Раз согласился на бой — дерись!» — написал он.

Масвидаль, которому 12 ноября исполнилось 37 лет, отреагировал на выпад Макгрегора. «Опять забыл принять таблетки?» — ответил «главный негодяй UFC».

Масвидаль снялся с турнира UFC 269. Шведский боец чеченского происхождения выразил готовность заменить американца.

Масвидаль завоевал особый титул «главного негодяя UFC», одержав победу над Нэйтом Диасом.