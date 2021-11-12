Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков привился от коронавируса препаратом «Спутник Лайт». Об этом он сообщил РИА Новости.

«Антител было очень много, но ВОЗ и Минздрав рекомендуют вакцинироваться, невзирая на антитела», — объяснил представитель Кремля.

До этого Песков не прививался от коронавируса. Представитель Кремля аргументировал отказ от вакцинации тем, что у него «слишком высокий уровень антител, чтобы делать прививку». «Я пока прививку не сделал, потому что у меня очень высокий уровень антител. Он у меня сохраняется», — объяснил Песков ТАСС в октябре.

Пресс-секретарь главы государства заразился коронавирусом в мае 2020 года. В июне он рассказал, что выработал антитела к вирусу. Песков отметил, что чувствует себя более защищенным, соблюдая масочно-перчаточный режим в общественных местах.