Ребенок съел половину кровати из-за редкой болезни

В Восточном Йоркшире, Великобритания, страдающий расстройством пищевого поведения четырехлетний мальчик не может перестать есть подгузники, мебель, бумагу, игрушки и книги. Его историю опубликовало издание Daily Mirror.

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Уильям Бакли страдает парорексией — непреодолимым желанием употреблять в пищу несъедобные материалы и предметы. По словам его матери, 32-летней Мари Бакли, выявить редкую болезнь было непросто, так как маленькие дети часто тащат в рот все, что попадается на глаза. Она добавила, что расстройство особенно ярко проявилось у ребенка около шести месяцев назад.

В течение дня мать пытается отвлечь сына, но как только он остается один, то сразу же принимается за свое. Недавно мальчик съел половину книги и часть новой кровати. В его рацион входят и мягкие игрушки, которые хранятся в его комнате. По ночам, когда ребенка никто не видит, он ест подгузники. Более того, он может есть волосы и любые виды пуха.

Ранее сообщалось, что в индийском округе Манди врачи извлекли из кишечника пациента набор кухонных принадлежностей. Они были шокированы тем, что пациент остался жив после проглатывания ножа.