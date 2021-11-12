Побывавший в космосе на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофе

CBS: бизнесмен де Вриз, летавший в космос на корабле New Shepard, разбился на вертолете

Глен де Вриз, бизнесмен, который в октябре летал в космос на корабле New Shepard компании миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin, разбился в авиакатастрофе. Об этом сообщил телеканал CBS.

Самолет потерпел крушение в округе Сассекс, штат Нью-Джерси, США. Отмечается, что 49-летний де Вриз, вице-президент компании Dassault Systèmes, был пилотом-любителем. Погиб также второй пассажир самолета, 54-летний Томас Фишер. Американское Федеральное управление гражданской авиации расследует происшествие.

«Мы были опустошены, узнав о внезапной кончине Глена де Вриза. Он принес столько жизни и энергии всей команде. Его страсть к авиации, его благотворительная деятельность и его преданность своему делу еще долго будут вызывать уважение и восхищение», — говорится в заявлении компании Blue Origin в Twitter.

Представитель Dassault Systèmes выразил соболезнования семье погибшего. Он подчеркнул, что его неутомимая энергия, сочувствие и новаторский дух оставили свой отпечаток на всех, кто его знал.

Второй пилотируемый полет корпорации Джеффа Безоса с туристами на борту состоялся 13 октября и продлился около 11 минут. Вместе с Гленом де Вризом на борт поднялись 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном телесериале «Звездный путь», вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс и экс-инженер НАСА Крис Бошуизен. Корабль New Shepard управлялся с Земли.

