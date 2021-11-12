Ученый раскрыл планы Китая на сотрудничество с Россией

Россия и Китай должны объединиться с развивающимися странами, чтобы не допустить ядерной гегемонии США. Такое мнение высказал декан Чунъянского института финансовых исследований Китайского народного университета Ван Вэнь в интервью «Евразия.Эксперт».

Материалы по теме «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире? Хьюстон, у нас отмена. Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова

Ученый назвал Москву и Пекин главными препятствиями для военного доминирования Вашингтона. «И Москва, и Пекин выступают за демократизацию международных отношений, против гегемонии и обладают способностью защищаться от агрессии с ее [американской] стороны», — раскрыл он.

По словам Ван Вэня, у России и Китая должно быть больше стратегического взаимного доверия, особенно в вопросах противостояния американской стороне. Он напомнил, что США обладают самым большим количеством ядерного оружия в мире, а также являются ключевым нарушителем международной стабильности. Эксперт подчеркнул, что в планах Пекина продолжить сотрудничество с Москвой по вопросам поддержания глобального мира и безопасности, экономического развития и защиты суверенитета.

5 ноября обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори назвал объединение сил России и Китая стратегическим кошмаром для США. По его мнению, сближение двух могущественных держав приведет к ослаблению позиций Вашингтона на глобальном уровне. Эксперт призвал американские власти начать предметный диалог с Москвой для совместного противостояния наращиванию военной мощи Пекина.