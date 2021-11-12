Сын Газманова рассказал о строительстве загородного дома

Сын российского певца Олега Газманова Родион рассказал о строительстве собственного загородного дома. Некоторыми подробностями процесса он поделился в интервью для Teleprogramma.pro.

По данным портала, пользователи сети часто интересуются, где именно Газманов построил загородное жилье. Однако артист отказался раскрывать местонахождение недвижимости, отметив, что информация относится к сфере частной жизни.

«Поэтому думаю, что наши зрители и читатели обойдутся и без этой информации. Скажу только, что в этом доме я смог воплотить все то, что хотел получить от загородного дома: камин, гриль и наличие кота. Последний — периодически уходящий, потому что, как любой нормальный кот, он гуляет сам по себе», — заявил Газманов.

В марте 2021 года о жизни в загородном доме рассказала российская актриса Марина Федункив, известная по сериалу «Реальные пацаны» и шоу Comedy Woman. Подобная недвижимость была главной мечтой артистки. По словам Федункив, желание было связано с ее детством, проведенном в деревне.