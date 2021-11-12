Попытка мигрантов прорваться в Польшу попала на видео

Попытка группы мигрантов прорваться из Белоруссии в Польшу попала на видео. Запись опубликовал «Sputnik Беларусь».
Издание отмечает, что на кадрах мигранты, покинув белорусскую территорию, движутся вдоль польского оборонительного заграждения.
Утром 12 ноября сообщалось, что около 150-200 беженцам удалось прорваться через белорусско-польскую границу. Они повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», а польские силовики снимали происходящее на видео.
Позже, как передает «Sputnik Беларусь», выяснилось, что мигранты не дошли до польской территории и вернулись в палаточный лагерь.
В начале ноября на границе Белоруссии с Польшей и Литвой собрались беженцы с Ближнего Востока. Они пытаются попасть в Евросоюз. Запад обвиняет Минск в организации миграционного кризиса.