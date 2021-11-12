В Совфеде прокомментировали статью о подготовке Россией вторжения на Украину

Никаких данных о том, что Россия готовит вторжение на Украину, нет. Так первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал статью Bloomberg, пишут «Известия».

По его словам, Россия не отправляет корабли в Мексиканский залив или на Аляску. «Мы не вторгаемся в Мексиканский залив, как они в Черное море со своими кораблями, делают здесь всякие разведывательные пролеты», — уточнил он.

Вместе с тем Джабаров отметил, что данные действия, в частности распространение в СМИ фейковых новостей, указывают на агрессивную политику блока НАТО, который во главе с США разжигает истерию. «Я думаю надо спокойно реагировать на эти фейковые новости и продолжать спокойно жить и развиваться», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, Джабаров добавил, что Bloomberg стало часто использовать фейковые новости и разгонять «вот такую истерику».

Ранее издание сообщало, что США предупредили Евросоюз о риске «вторжения» России на Украину, не приведя при этом никаких доказательств. Так, американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции».