Оппозиционная политическая партия выпустила духи с «запахом социализма»

Оппозиционная партия «Самаджвади» (Samajwadi) в индийском штате Уттар-Прадеш начала выпускать свой парфюм с «запахом социализма», передает RT.

В духи включили нотки шафрана и сандалового дерева. Депутаты считают, что при использовании эти два ингредиента вызывают стойкие ассоциации с социализмом. Идея выпускать собственный аромат пришла в попытке привлечь внимание избирателей к своей кампании.

Лидер партии Ахилеш Ядав (Akhilesh Yadav) отметил, что парфюм призван воплотить дух их левой политики. Его назвали «Аромат социализма». Люди начнут пользоваться духами и почувствуют «запах социализма», уверен он. «Это положит конец ненависти в 2022 году», — подчеркнул политик.

Парфюмеры выводили рецепт нового аромата на протяжении четырех месяцев. В состав духов включены 22 ингредиента: роза, жасмин, сандал, шафран и другие элементы со всей страны. На красно-зеленой упаковке напечатали логотип партии, велосипед, и фотографию лидера движения. Партия призвала своих членов активно душиться перед собраниями.

Ранее гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй (Brian May) в коллаборации с основателем марки Xerjoff Серджо Момо (Sergio Momo) начал продавать парфюм с запахом барсука. Деньги от продаж аромата пойдут на защиту дикой природы.