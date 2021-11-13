Муж-простолюдин японской принцессы рассчитался с мешавшим свадьбе долгом

Муж бывшей японской принцессы Мако Кэй Комуро рассчитался с долгом, который помешал паре сыграть свадьбу в ноябре 2018 года и отсрочил ее до октября 2021. Об этом сообщил телеканал NHK.

Простолюдин-однокурсник девушки из императорской фамилии был участником финансовых споров своей матери с ее бывшим другом, который требовал вернуть ему четыре миллиона иен (около 35 тысяч долларов), потраченные в частности на учебу молодого человека.

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Телеканал отмечает, что Комуро и упомянутый мужчина встретились в Токио и договорились прекратить разбирательства, в ответ супруг принцессы должен был выплатить ему некоторые средства, сумма которых не раскрывается. Договоренность была заключена в письменном виде. Финансовые источники, благодаря которым он получил деньги, также не называются.

Мако и Кэй Комуро знакомы с 2012 года, но критики называли молодого человека неподходящей партией для наследницы императорского рода. Пара после бракосочетания планировала сначала жить в Токио, а потом уехать в США, где жених имеет работу, но из-за задолженности поездка также откладывалась.

Молодые люди сочетались браком 26 октября. С этого момента принцесса покинула императорскую семью, лишилась пособия и носит имя Мако Комуро. Девушка отныне является обычной гражданкой Японии.

