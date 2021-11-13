Малышева рассказала о спасении MaкSим

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как врачи спасли певицу МакSим. Кроме того, она объяснила, почему медики из частной клиники не смогли помочь артистке. Этим она поделилась в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале.

По словам Малышевой, врачи из 52 больницы помогли исполнительнице, которая одновременно находилась на аппарате ИВЛ, и на ЭКМО, так как у нее было 100-процентное поражение легких. «Все сосуды в тромбах, воздух не проходит. Сложнейшая ситуация, когда консилиумы проходили каждый день. И то, что они так провели ее и спасли — это великая слава в веках профессору Царенко, руководящему реанимацией», — подчеркнула телеведущая.

Она рассказала, что в частной клиники тоже работали ответственные люди, которые приняли решение перевести певицу в другую больницу. «Зачем говорить, что эти врачи плохие, а эти врачи хорошие?» — задалась вопросом телеведущая.

В июне этого года стало известно, что исполнительница попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому. В начале августа представительница МакSим заявила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Позднее артистку выписали из больницы.