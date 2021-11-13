В Турции посоветовали США убраться из Черного моря

Читатели турецкого издания Haber7 разделили обеспокоенность присутствием кораблей ВМС США в Черном море. Интернет-пользователи сошлись во мнении, что таким образом американские военные постепенно увеличивают напряженность между НАТО и Россией. Комментарии они оставили под соответствующей статьей.

В материале отмечается, что флагманский командный корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных с Североатлантическим альянсом операций, а в МИД России назвали сложившуюся ситуацию «игрой с огнем». Читатели согласились с позицией России, возмутились присутствием в регионе американских кораблей и посоветовали США убраться из Черного моря. «Россия права. Что США делают в Черном море? Пусть убираются восвояси», — отметил пользователь с ником ВЕФА. «Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Мы определенно не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам (Турции — «прим. «Ленты.ру»)», — согласился пользователь с логином Ястреб.

При этом другие читатели посчитали, что США и Россия «разыгрывают спектакль» при якобы имеющейся тайной договоренности о совместных операциях в Сирии и Ливии. «Это фиктивный бой», — заявил Хызыр Ильяс Болен.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность действиями США в Черном море. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил, что США продолжат летать, плавать и действовать в международном воздушном и морском пространстве, как посчитают нужным.

30 октября в Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США USS Porter, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности, а 4 ноября — корабль Mount Whitney, флагман 6-го оперативного флота США.

В Минобороны России заявили, что к слежению за действиями американских кораблей в Черном море подключился корабль «Павел Державин».