По ошибке получивший 10,5 миллиона рублей мужчина остался без денег и жилья

Житель Великобритании по ошибке получил на карту около 110 тысяч фунтов стерлингов (10,5 миллиона рублей), но в итоге остался без денег и лишился жилья, сообщает издание Metro.

В конце 2020-го года 54-летний Рассел Александер впервые получил крупный платеж с незнакомого номера. Он сразу же связался с банком, но на его запрос не отреагировали. Платежи стали приходить Александеру ежемесячно, и через какое-то время сотрудник банка ответил, что переводы — это, скорее всего, платежи по наследству, поэтому британец может ими распоряжаться.

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В июне 2021 мужчина решил купить дом под восстановление, чтобы открыть частную гостиницу. Он продал свое жилье, комнаты в котором сдавал, и приступил к ремонту. Спустя два месяца с ним связался бывший клиент и сообщил, что все это время переводил ему средства по ошибке.

После этого банк снял со счета Александера все полученные им средства. «Я остался в полуразрушенном доме с одной комнатой без отопления. Я планировал отремонтировать дом, чтобы сдавать комнаты в аренду, однако теперь мне потребуются годы, чтобы заработать», — пожаловался мужчина.

По его словам, банк выразил сожаление из-за сложившейся ситуации и в качестве компенсации предложил ему 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).

Ранее в Британии женщина лишилась дома, потому что проигнорировала завещание матери. Когда выяснилось, что она скрыла новое завещание покойной и сама потратила все деньги, ее приговорили к полутора годам заключения.