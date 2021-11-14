В Совфеде прокомментировали обвинения Великобритании из-за миграционного кризиса

Обвинения Великобритании в адрес России из-за кризиса на белорусско-польской границы поражают своим цинизмом. Так прокомментировал действия Лондона первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Глава МИД Великобритании прямо обвинила Россию в ситуации с беженцами из Ирака на белорусско-польской границе. Масштаб политического и нравственного цинизма британских политиков поражает», — написал сенатор в социальной сети.

Он напомнил, что США и Великобритания обманули всех и обвинили Ирак в создании и накоплении химического оружия. После этого американские, польские и британские войска в 2003 году вторглись в Ирак и уничтожили мирных жителей, но никакого химического или бактериологического оружия не нашли, отметил Джабаров.

«Весь цивилизованный мир помнит и не забудет [этого]», — подытожил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обвинила Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Она заявила, что Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог.

Высказывание Трасс прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Он подчеркнула, что Великобритания не имеет права обвинять Россию в кризисе, потому что сама несет ответственность за прибывающих туда беженцев из Ирака.