Захарова ответила на заявления Британии о вине России в миграционном кризисе

Великобритания не имеет права обвинять Россию в миграционном кризисе на польско-белорусской границе, поскольку сама несет ответственность за прибывающих туда беженцев из Ирака. Так представитель российского МИД Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на озвученные ранее британским министром иностранных дел Элизабет Трасс обвинения в адрес Москвы.

По словам Захаровой, после того, как британские военные поддержали США при вторжении в Ирак, Лондон несет «четкую историческую ответственность» за все, что происходит в регионе, в том числе за гибель мирных жителей, появление террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), устремившиеся в Европу потоки мигрантов и другие «гуманитарные катастрофы в этой части света».

«Пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — подчеркнула представитель МИД России.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. По ее словам, именно Москва должна надавить на Минск, чтобы положить конец кризису и начать диалог.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября, после того как несколько тысяч человек подошли к границе Польши с белорусской стороны. Они не покидают приграничную зону, часть попыталась 10 ноября попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Евросоюз обвинил Минск в эскалации конфликта. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна спокойно противостоит сложившимся обстоятельствам и не задирается.