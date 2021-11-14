Сборная России по хоккею победила Чехию в матче Кубка Карьяла

Сборная России по хоккею обыграла Чехию в заключительном матче в рамках Кубка Карьяла, который проходит в Финляндии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 14 ноября, и завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян. В составе победителей дублем отметился Дмитрий Воронков, еще по шайбе забросили Никита Тертышный, Александр Елесин и Артем Галимов У чехов отличились Матей Странски и Давид Каше.

Сборная России одержала первую победу в рамках Кубка Карьяла и вышла на третье место как на турнире, так и в общем зачете Еврохоккейтура. Соревнования в Финляндии были первым этапом соревнований.

Второй этап Еврохоккейтура состоится в декабре в Москве. Россияне, шведы, чехи и финны поборются за победу на Кубке Первого канала.