В российском регионе грузовик сбил пятерых детей

В городе Коркино Челябинской области водитель грузовика с полуприцепом сбил пятерых детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД пишет РИА Новости.

Авария в российском регионе произошла вечером 13 ноября у дома на улице Тельмана. Уточняется, что двое из несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести. По предварительным данным, 65-летний водитель при повороте не учел габариты транспортного средства и правой частью полуприцепа задел пешеходов.

В МВД уточнили, что дети без взрослых шли по краю проезжей части в составе одной колонны во встречном направлении. Все пострадавшие были в одежде со светоотражающими элементами.

Ранее в ноябре стало известно, что в Саратовской области примерно в восьми километрах от поселка Красный Боец женщина на внедорожнике насмерть сбила 12-летнего мальчика в поле. Он находился с матерью на уборке урожая.

