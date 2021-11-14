Дрейк после давки на фестивале пошел в стриптиз-клуб и потратил миллион долларов

Дрейк на следующий день после давки на концерте потратил миллион долларов на стриптизерш

Канадский репер Дрейк на следующий день после давки на фестивале Astroworld, в результате которой погибли восемь человек, пошел в стриптиз-клуб и потратил около миллиона долларов. Об этом сообщает blogTo.

В сети появились кадры из клуба Area 29, где стриптизерши разбирают деньги со сцены, которые якобы разбросал Дрейк. Неизвестно, фальшивые ли купюры или настоящие. «Спасибо, Дрейк», — кричат хором стриптизерши.

Как пишет издание, на другом видео Дрейк разбрасывает купюры, которые собирают стриптизерши. В этот момент исполнитель уже знал о погибших в давке на фестивале.

Давка произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта, в фестивале также участвовал Дрейк. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет.