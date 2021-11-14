Россиянин сделал замечание справляющим нужду у подъезда мигрантам и был избит

В Подмосковье группа мигрантов пробила голову россиянину, сделавшему им замечание из-за справления нужды в неположенном месте. Об этом сообщается в группе «Город Железнодорожный Московская область» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь с 12 по 13 ноября на улице Жуковского в микрорайоне Кучино. Мужчина вместе женой и грудным ребенком возвращался домой и увидел, как несколько человек справляют нужду у подъезда.

По словам очевидцев, в ответ на замечание нарушители порядка начали нецензурно выражаться в адрес главы семейства, а затем стали избивать его. Отмечается, что когда супруга пострадавшего поспешила зайти в подъезд вместе с ребенком, ее толкнула в спину женщина нерусской национальности со словами «иди, сука, вызывай ментов, нам ничего не будет».

К месту инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, всех участников конфликта отвезли в отделение полиции.

Ранее в октябре мигранты избили пассажира электрички на платформе Поварово. На кадрах, опубликованных в сети, четверо мужчин избивают одного. Можно увидеть, как пассажира пытают из-за предположительной кражи — мигранты наносят удары ногами, при этом потерпевший лежит на платформе и раздет по пояс.