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Женщина получила выигранный братом миллион долларов и отказалась его отдавать

Американка завладела лотерейным выигрышем брата и отказалась отдавать миллион долларов
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Jaime R. Carrero / Reuters

Американка завладела лотерейным билетом брата, отказалась отдавать выигранный им миллион долларов и оказалась в тюрьме. Информация об аресте женщины была опубликована на сайте окружного прокурора округа Нассау, штат Нью-Йорк.

По данным следствия, мужчина приобрел лотерейный билет стоимостью пять долларов одном из магазинов города Глен-Ков, штат Нью-Йорк, 28 октября 2020 года. Когда американец стер защитную полосу, оказалось, что он стал обладателем джекпота в размере одного миллиона долларов (более 71 миллиона рублей).

Чтобы сохранить анонимность, победитель попросил свою двоюродную сестру, 32-летнюю Айрис Амадор Аргету, забрать выигрыш за него, и пообещал ей награду в размере 50 тысяч долларов (более 3,5 миллиона рублей). Женщина согласилась, приехала в Нью-Йорк из Вирджинии и получила от родственника билет.

Через несколько недель Аргета приехала к брату и предъявила ему поддельный документ, в котором указывалось, что после всех вычетов выигрыш составил всего 20 тысяч долларов (1,4 миллиона рублей). При этом она выдала родственнику только 13436 долларов (чуть более 960 тысяч рублей), сославшись на то, что остальные деньги были удержаны в качестве налога.

Позже мужчина решил проверить историю сестры и обнаружил на сайте лотереи сообщение о том, что Айрис Амадор Аргета предъявила выигравший миллион долларов билет и уже получила 537440 долларов (более 38 миллионов рублей) в форме единовременной выплаты.

Обнаружив подлог, мужчина связался с родственницей, однако та заявила, что никаких денег у нее нет, и пригрозила брату уголовным преследованием. После этого американец обратился в полицию.

Аргета сдалась полиции города Глен-Ков 8 ноября 2021 года и на следующий день предстала перед судом, по обвинению в краже в особо крупных размерах и подделке документов. Обвинительный приговор по этим статьям предполагает от пяти до 15 лет тюремного заключения.

В данный момент полиции уже удалось вернуть брату преступницы более 300 тысяч долларов. Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября.

Ранее сообщалось, что в Италии продавец табачного киоска ограбил выигравшую крупную сумму пенсионерку. 70-летняя женщина предъявила ему купленный у него же выигрышный билет, после чего мужчина схватил его и скрылся.

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