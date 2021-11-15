Белый дом опроверг сообщения о напряжении между Байденом и Харрис

Белый дом опроверг сообщения о растущем напряжении между президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает The Hill.

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Политик назвала Харрис важным партнером Байдена. По ее словам, вице-президент — решительный лидер, взявшийся за решение ключевых проблем, стоящих перед страной — от защиты избирательных прав до устранения коренных причин миграции и внедрения широкополосного интернета.

Ранее CNN писало о жалобах Харрис на то, что ее ограничивают и дают ей проигрышные задания, которые могут повлиять на ее перспективы на посту государственного лидера. Источники рассказали изданию, что вице-президент чувствует себя скованной в политических полномочиях.

14 ноября сообщалось, что рейтинг одобрения политики президента Байдена среди американцев достиг нового антирекорда и опустился до минимального значения за все время его пребывания в должности. По последним опросам, более половины американцев — около 53 процентов — не одобряют работу действующего главы государства.