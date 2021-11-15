На овощной базе в Петербурге произошла массовая драка с 22 мигрантами

22 человека попали в полицию после массовой драки с мигрантами на овощебазе в Петербурге

На овощной базе Санкт-Петербурга произошла массовая драка с участием мигрантов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 ноября, на Софийской улице. В полицию доставлены 22 человека, восемь их них задержаны.

По словам собеседника агентства, задержаны семь граждан Узбекистана и один россиянин. На мигрантов составлены протоколы о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию и об уклонении от административного выдворения за пределы России.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел из-за ссоры двух мужчин в столовой овощебазы. Конфликт перерос в крупную драку.

Ранее в Москве произошла массовая драка, участники которой были вооружены оказавшимися рядом палками и бутылками. Видео инцидента появилось в сети. Драка с применением подручных средств началась из-за того, что молодых людей возмутила шумная компания возле одного из домов.