ФСБ решила увеличить оклады работникам своих столовых и складов — ведомство опубликовало проект приказа, согласно которому предполагаются надбавки от 30% до 70% в зависимости от региона. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил Znak.

По данным издания, оклады в подразделениях социально-бытового обеспечения ведомства в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге оклады могут быть повышены на 70%, а в подразделениях по организации питания — на 50%.

В остальных регионах проект предполагает повышение на 50% для сотрудников складов и 15% для сотрудников столовых.

Кроме повышения оклада ведомство планирует изменить принцип подсчета выслуги лет — в нее будет включен стаж работы на должностях медработников при условии поступления на работу в органы безопасности по специальности, то есть ‎на медицинские и фармацевтические должности.

Также в стаж будет включено время обучения специалиста в профессиональной образовательной организации для тех, кто впервые поступил на работу в органы государственной безопасности.