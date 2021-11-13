Выявлены нарушения в отношении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана

В колонии, где находится осужденный за шпионаж американец Пол Уилан, выявили нарушения по отношению к нему. Прокурор вынес представление начальнику колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о нарушении норм этики общения тюремщиков с заключенным, которое допустили сотрудники мордовской исправительной колонии № 17 (ИК-17). Один из сотрудников тюрьмы похлопал Уилана, стоящего к нему спиной, правой рукой по плечу. Это было расценено, как заносчивость и пренебрежительное отношение к заключенному.

Других нарушений прав Уилана прокуратура не выявила.

Ранее стало известно, что Уилан из-за незнания русского языка на две недели попал в карцер. Уилан что-то пытался высказать сотрудникам ФСИН, а это могли счесть как оскорбление, из-за это его отправили в карцер. Но на самом деле Уилана неправильно поняли, так как он плохо знает русский, а сотрудники ФСИН плохо знают английский язык.

Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже, о его задержании ФСБ сообщила в 2018 году. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, защита хочет, чтобы он отбывал этот срок на родине. Однако четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о выдаче США осужденного.

Ранее прокурор Сергей Лукоянов сообщил, что осужденный Уилан пытался получить сведения об абитуриентах из учебного заведения Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, но был задержан.