Среда обитания
 
Последние новости
Карпин отказался считать футболом игру сборной в матче против Хорватии
ФСБ решила увеличить оклады работникам своих столовых и складов
Великий мастер рассказал о принятии в масоны в России
Украина и США договорились о снижении эскалации в Донбассе
Российская следовательница избежала уголовного дела за помощь любовнику в побеге
Huawei нашел способ обойти американские санкции
В Норвегии выявили новый дельта-штамм коронавируса
Иосиф Пригожин собрался судиться с Авраамом Руссо
Пара заработала 10 миллионов рублей за 20 минут на продаже велосипедок
Новости партнеров
Прослушать новость

Бункер времен Второй мировой войны превратят в котельную

Заброшенный военный бункер в Гамбурге превратят в центр искусств и отопительную станцию
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: страница Andreas Dressel в Facebook

В немецком городе Гамбург бункер времен Второй мировой войны решили превратить в арт-пространство и котельную. Вместо реконструкции в заброшенном здании установят отопительное оборудование и на деньги от продажи энергии организуют центр искусств, пишет портал TheMayor.EU.

На будущей отопительной станции решили установить тепловые насосы и печи для газификации древесины, способные обеспечить энергией более тысячи домов. К 2025 году на территории бункера построят общественные пространства, сады, галереи и помещения для репетиций. В проект вложили 500 тысяч евро (более 41 миллиона рублей).

Оформлением бетонной конструкции занялся немецкий граффити-художник, известный под псевдонимом «1010» — он нарисовал разноцветное изображение на фасаде. Глава одного из районов города Стефани фон Берг считает, что проект станет прекрасным примером восстановления исторической инфраструктуры.

Военный бункер в Великобритании скрывал в себе неожиданно роскошное жилье. Три элитные квартиры с личным внутренним двориком и парковкой обнаружили в бывшем ядерном бомбоубежище. Объект решили продать на аукционе по стартовой цене в 1,4 миллиона фунтов стерлингов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США продадут военный город
Британский ядерный бункер неожиданно оказался роскошным жильем
Казармы США заменят стильными домами
Другие материалы рубрики
Среда обитания00:01 9 октября

«Здесь люди не могут жить»

Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
19:3411 ноября

За спасение климата призвали молиться

19:1611 ноября

Скандальному памятнику кошке нашли новое место

18:4711 ноября

В США продадут военный город

Среда обитания00:0116 августа

Точка невозврата.

Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
18:2711 ноября

Названы районы-лидеры Московского региона по росту цен на трехкомнатные квартиры

18:1111 ноября

России предрекли новый виток роста цен на новостройки

17:4311 ноября

Глава Крыма потребовал от чиновников пересесть на общественный транспорт

Среда обитания00:04 9 сентября

Всем по коробке.

Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
17:1311 ноября

Агата Муцениеце рассказала о разделе имущества с Прилучным

16:4111 ноября

Россиянам разъяснили правила сноса домов рядом с газопроводом

16:1411 ноября

Темза перестала быть «мертвой» зоной

Россия
Россиянке вынесли приговор за издевательства над душевнобольной дочерью
Бизнес-акселератор для женщин-предпринимателей начался в Подмосковье
В Москве мужчина распылил в лицо таксисту перцовый баллончик
«Я понимал, что останавливаться нельзя»
Как простые дрифтеры из России стали лучшими гонщиками в мире
Минздрав направил медиков в российский регион для помощи в борьбе с COVID-19
В Думу внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах.
Что нужно знать о мерах по борьбе с COVID?
Все материалы
Мир
Вот — правый поворот.
Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола
Хьюстон, у нас отмена.
Как борьба за справедливость в западном обществе превратилась в войну со свободой слова
COVID-паспорта, зеленые пропуска и QR-коды.
Как в разных странах контролируют граждан с помощью электронных сертификатов
Все материалы
Бывший СССР
Верховная Рада устала от критики законопроектов депутатов и разгонит экспертов
Отречемся от старого мира.
Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия
Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донбасса
Их не ждут.
Как желание тысяч мигрантов прорваться из Белоруссии в Европу привело к жертвам и международному скандалу
В Азербайджане объяснили слова Пашиняна о вторжении военных в Армению
Все материалы
Экономика
В Кремле сообщили об обсуждении транзита газа через Белоруссию
Россияне испугались роста цен из-за новых пошлин
Иллюзия стабильности.
Небольшая фирма стала крупнейшей финансовой пирамидой и манипулирует биткоином. Как ей это удалось?
Путин поручил выделить дополнительные 500 миллиардов рублей для регионов
Восточный сервис дал сбой.
В Казахстане завершилось судебное разбирательство дела российского топ-менеджера
Все материалы
Силовые структуры
Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Троих полицейских оправдали по делу о групповом изнасиловании россиянки
«Это невиданное преступление»
Как офицеры КГБ, МВД и Советской армии совершили самое дерзкое ограбление в истории СССР
Российского адвоката поймали с наркотиками
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело о хищении у россиянки элитного жеребца
«Это было ужасное зрелище»
25 лет назад ветераны Афганистана устроили теракт на кладбище в Москве. Кому они мстили?
Все материалы
Наука и техника
SberBox Top и SmartBadge стали лауреатами премии CES Innovation Awards
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Российским фанатам запретили свободно ходить по Сплиту перед игрой с Хорватией
Назван состав сборной России на решающий матч отбора на ЧМ-2022 с Хорватией
Брата Хабиба Нурмагомедова этапируют из Москвы в Дагестан.
Бойцу грозит десять лет тюрьмы за наезд на полицейского
Боксершу из Великобритании отправили в редкий нокаут
Сборная России в матче против команды КипраСборная России разгромила Кипр со счетом 6:0.
Команда Карпина в шаге от выхода на чемпионат мира
Брат Нурмагомедова получит статус свидетеля в деле о наезде на полицейского
Партнерский материал
Как Валерий Карпин это делает?!
Сборная России в двух шагах от ЧМ-2022. Главное — не думать о Хорватии
Все материалы
Культура
Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards
Что-то не так с Кевином.
В прокат вышел ремейк легендарной комедии «Один дома». Почему его не надо смотреть?
Сооснователя группы «Ногу свело!» обстреляли в Москве
«Танец — это жизнь!».
Навстречу XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов
Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве
«Инопланетная жизнь напоминает земную»
Ученый из Кембриджа решил написать путеводитель по Галактике. Что из этого вышло?
Названа причина смерти актера из «Реальных пацанов» Игоря Бондаренко
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников высказался о принудительной вакцинации в России
Газету раскритиковали за статьи о покинувших Омск девушках
Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады. Евгений Петросян (справа) и писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. «Предупреждали, что в России трудно, но я не думал, что так»
Умер сатирик Виктор Коклюшкин. Чем он запомнится россиянам?
Собчак поздравила Дудя с долгожданным героем интервью
Время решать.
Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью рекламы в сети
«Я сталкивалась с облавами»
Самая известная россиянка в порно — об опасности, поджидающей порноактрис в сети
Все материалы
Ценности
Россиянин купил поддельный Louis Vuitton на AliExpress и едва не попал в тюрьму
FILE PHOTO - Uzbekistan's President Islam Karimov (C) poses with Kyrgyzstan's President Askar Akayev (L) and Kazakhstan's President Nursultan Nazarbayev while wearing presented wheat wreaths in Akmola region, near the town of Kokshetau in northern Kazakhstan, August 27, 1993. Picture taken August 27, 1993. REUTERS/Shamil Zhumatov/File PhotoТайны узбекского двора.
Какое имущество оставил Ислам Каримов родным и за что его дочь оказалась в тюрьме
Блондинки вышли из моды у молодежи
Мужчины посетили премию MTV в женских юбках и платьях
Рекламная фотосессия «Москвича-407» на ВДНХ, 1961 год«Она никогда не теряла азарта»
Советская модель покорила Европу. Как она променяла карьеру на личную жизнь?
Леди Гага посетила премьеру фильма о Gucci в старом платье его конкурента
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла необычный способ наказать съевшего ее трусы пса
«Первые годы были мучением»
Как россиянка переехала в Израиль за любимым, впала в депрессию и оказалась вне закона
Женщина забеременела собственным внуком ради родившейся без матки дочери
Россиянин приехал в Норвегию, чтобы покончить с собой.
Но неожиданно ограбил банк и испортил жизнь целому городу
Диетолог рассказала о полезных для похудения свойствах овсянки
Женщина получила выигранный братом миллион долларов и отказалась его отдавать
Дэвид Макмиллан и его супруга Жанетт Тобин Дюфаур«Надеялись, его повесят»
Как известный наркоторговец попал в самую страшную тюрьму мира, избежал казни и изменил жизнь
Все материалы
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля в Европе
Polo? Полно! 11 братьев российского Volkswagen Polo со всех уголков планеты
Модели, которые продают в разных странах
Илон Маск объяснил, почему новые Tesla задерживаются
Интересные модели Nissan, которые мы упустили
Эксклюзивный суперкар, спорткупе, экстремальные пикапы и электромобили
Составлен рейтинг надежных китайских автомобилей с пробегом
Они нам нужны: американские кроссоверы
Кузены General Motors, «Форды» и архаичный монстр с суперкаровской мощностью
Обновлен самый экономичный Geely Coolray
Все материалы
Среда обитания
В ногу со временем.
Россияне не боятся менять свою жизнь и отношение к работе. Что ждет их в будущем?
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Путь отхода.
Как Россия решит проблему мусора, избавится от свалок и спасет планету от загрязнения
Дорога перемен.
В будущем Россия избавится от пробок. Как новый общественный транспорт изменит жизнь в стране?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Вечная терапия:
почему тех, кто печет хлеб, в России считают настоящими трудоголиками и романтиками
История на вкус:
где в России можно попробовать традиционную выпечку, которая готовится по старым рецептам
Город-герой Мурманск.
Как Заполярье стало единственной территорией, где СССР не понес ни одного тяжелого поражения?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
В Челябинске появится новый каток
В Шерегеше появится новый горнолыжный кластер
Победители конкурса «Лапа дружбы» получат средства на помощь бездомным животным
Все материалы