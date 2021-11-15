Бункер времен Второй мировой войны превратят в котельную

Заброшенный военный бункер в Гамбурге превратят в центр искусств и отопительную станцию

В немецком городе Гамбург бункер времен Второй мировой войны решили превратить в арт-пространство и котельную. Вместо реконструкции в заброшенном здании установят отопительное оборудование и на деньги от продажи энергии организуют центр искусств, пишет портал TheMayor.EU.

На будущей отопительной станции решили установить тепловые насосы и печи для газификации древесины, способные обеспечить энергией более тысячи домов. К 2025 году на территории бункера построят общественные пространства, сады, галереи и помещения для репетиций. В проект вложили 500 тысяч евро (более 41 миллиона рублей).

Оформлением бетонной конструкции занялся немецкий граффити-художник, известный под псевдонимом «1010» — он нарисовал разноцветное изображение на фасаде. Глава одного из районов города Стефани фон Берг считает, что проект станет прекрасным примером восстановления исторической инфраструктуры.

Военный бункер в Великобритании скрывал в себе неожиданно роскошное жилье. Три элитные квартиры с личным внутренним двориком и парковкой обнаружили в бывшем ядерном бомбоубежище. Объект решили продать на аукционе по стартовой цене в 1,4 миллиона фунтов стерлингов.