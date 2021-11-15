Помощница Волочковой объяснила слухи о выселении пьяной балерины из отеля Турции

Пресс-секретарь и помощница российской балерины Анастасии Волочковой Светлана Герасимова опровергла информацию о выселении пьяной артистки из турецкого отеля. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Анастасию Волочкову не выгоняли из отеля в Турции. Комментариев она давать по этому поводу не будет. Она уезжала на три дня к своим друзьям. С чего ее должны были выгонять из отеля?» — объяснила слухи Герасимова.

Ранее в ноябре сообщалось, что Волочкову выселили из турецкого отеля из-за неадекватного поведения после употребления алкогольных напитков. Как рассказали очевидцы, в один из вечеров балерина напилась и начала грубить персоналу и нецензурно выражаться в адрес других отдыхающих, среди которых были дети.

По словам модели и певицы Анны Калашниковой, которая присутствовала при происходящем, Волочкова приехала в Турцию на международный форум International Congress Prosperity в качестве приглашенной звезды.