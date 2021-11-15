Раскрыты новые смартфоны Samsung

Samsung намерена поставить на рынок в 2022 году 67 миллионов смартфонов

Samsung выпустит в 2022 году 52 модели смартфонов. Об этом сообщает издание The Elec.

Журналисты издания сделали такой вывод после изучения плана поставок, который оказался в распоряжении редакции. Из него следует, что на 2022 год запланирован выпуск 52 новых смартфонов — в общей сложности компания намерена отгрузить на рынок 67 миллионов единиц. Новый год начнется для корейской корпорации с выпуска флагманской серии Galaxy S22. Так, количество поставок базовой модели Galaxy S22 составит 14 миллионов, Galaxy S22+ — 8 миллионов, Galaxy S22 Ultra — 11 миллионов единиц.

Из раскрытого отчета следует, что в компании также намерены поставить на рынок новые складные устройства: 2,9 миллиона штук Galaxy Z Fold 4, 6,9 миллиона единиц Galaxy Z Flip 4. Кроме того, Samsung дополнительно произведет 4 миллиона штук Galaxy Z Fold 3 и 9 миллионов единиц Galaxy Z Flip 3, выпущенных ранее.

Так или иначе, большая доля поставок придется на компромиссные смартфоны, рассчитанные на развивающиеся рынки. На модели Galaxy A53, A13 и A33 придется 23 процента поставок.

В конце октября специалисты Роскачества назвали iPhone 13 Pro Max лучшим смартфонов на рынке. В топ-5 также попали Sony Xperia 5 II, Samsung Galaxy S10+, iPhone 13 Pro и iPhone 11 Pro Max.