Сбербанк снизит ставки по семейной ипотеке

Сбербанк объявил о снижении ставки по семейной ипотеке при первом взносе от 20%

Сбербанк объявил о снижении ставок по программе льготной ипотеки для семей с детьми при первом взносе от 20 процентов на 0,3 процентного пункта. Об этом РИА Новости сообщили в банке.

«Снижение ставки на 0,3 процентного пункта позволит большему числу россиян, мечтающих о своем собственном доме, оформить кредит по выгодной ставке», — заметил вице-президент банка, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев и добавил, что в настоящее время условия программы расширены.

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В организации пояснили, что ставка при регистрации сделки в электронном виде для зарплатных клиентов составит 4,7 процента годовых, а по программе субсидирования от застройщика — от 0,1 процента годовых.

Отмечается, что по программе ипотеки с господдержкой можно приобрести готовое или строящееся жилье от застройщика или инвестора, а также построить дом. Известно, что кредит предоставляется семьям, в которых с 1 января 2018-го до 31 декабря 2022 года появился новорожденный, или же тем семьям, в которых есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года.

15 ноября сообщалось, что за последние два года доля россиян с ипотекой, чья зарплата не превышает 20 тысяч рублей в месяц, выросла на 50 процентов. Но зарплата типичного ипотечного заемщика в настоящее время находится на уровне 60–100 тысяч рублей.