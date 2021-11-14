Россияне потеряли интерес к рефинансированию кредитов

Интерес россиян к программам рефинансирования как ипотеки, так и кредитов снижается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей банков.

Отмечается, что снижение спроса на рефинансирование наблюдается на фоне постепенного повышения ключевой ставки. Уточняется, что сокращение показателей происходит в диапазоне 20-40 процентов. В Центробанке отметили, что доля кредитов, взятых на рефинансирование, в общем объеме ипотеки достигла пика в феврале этого года, когда ее показатель составлял 13,6 процентов. В сентябре 2021 года он составлял уже 6,6 процентов.

Как напомнил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, cтавка рефинансирования зависит от ключевой, как и по кредитам в целом. Финансист отметил, что главная польза перекредитования заключается в улучшении условий по кредиту или ипотеке, сокращении общей суммы долга и ежемесячных платежей. Однако на фоне роста ставок на рынке выгода от рефинансирования снижается. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) согласились, что в настоящее время переоформлять займы, открытые в 2020 году, потребителю выгодно только в случае нужды в дополнительной сумме или уменьшения платежа.

Кричевский добавил, что россиянам не стоит ожидать снижения базового показателя Центробанка раньше второй половины 2022 года.

В октябре совет директоров Банка России 22 октября 2021 года принял решение повысить ключевую ставку до 7,5 процентов годовых.