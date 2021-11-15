В российском городе задумали отапливать квартиры с помощью солнца

Ученые из НГТУ НЭТИ создали коллектор для отопления с помощью энергии солнца

Разработчики из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) создали коллектор, с помощью которого квартиры можно отапливать, используя энергию солнца. Технология поможет снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу городов, сообщает «Российская газета».

Материалы по теме По колено в воде. Мировые лидеры две недели искали способ избежать климатической катастрофы. Почему они его не нашли? Не въезжаем. В России разработали план перехода на электромобили. Что с ним не так?

Российские ученые разработали технологию в рамках проекта «Наше солнце». Устройство представляет собой коллектор с теплоприемником. Объект устанавливают на крышу или стену дома, тем самым получая энергию — коллектор подходит для отопления и горячего водоснабжения. Им можно заменить газовое или печное оборудование квартиры или дома.

По словам изобретателей, теплоноситель может нагреваться до 90 градусов. Для отопления дома в 100 квадратных метров необходим коллектор площадью от двух до восьми «квадратов», количество жильцов также играет роль. На данный момент в университете разрабатывают, как можно повысить теплоэффективность устройства и удешевить производство.

Ранее жители сирийского города Арманаз стали использовать для отопления домов отходы от производства оливкового масла. После отжима масла они спрессовывают жмых, а затем высушивают его на солнце в течение 15 дней. Сирийцы превращают отходы в цилиндрические гранулы для биотоплива.