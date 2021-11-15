Столтенберг раскрыл перспективы Украины вступить в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: в альянсе нет консенсуса по вопросу вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскрыл перспективы Украины вступить в объединение. Его слова передает ТАСС.

По словам генсека, члены альянса еще не достигли консенсуса по этому вопросу.

«Пока они не стали членами. Но прежде всего мы усилили наше партнерство, работаем с ними теснее ... Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им бороться с коррупцией, но 30 союзников должны договориться, а сейчас у нас в НАТО нет консенсусной договоренности относительно приглашения Украины стать полноправным членом», — сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «нечто большего», чем поддержка, а именно добиться «полноправного членства» в организации.

Ранее Столтенберг отказался считать, что Россия может представлять угрозу для стран Балтии. Об этом он заявил Эстонскому телевидению. «Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — заявил Столтенберг. При этом он отметил, что Россия все же вызывает определенное беспокойство и требует пристального внимания.