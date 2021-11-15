Почетный президент РФС рассказал об опустошении после игры с Хорватией

Решающий матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии оставил после себя опустошение. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

По его словам, россиянам не повезло, так как при самоотверженной игре был пропущен нелепый гол. Он также подчеркнул, что хорватам прочили уверенную победу, но на практике сборной России не хватило десяти минут для выхода на чемпионат мира.

«Да, хорваты владели инициативой, было несколько подходов и пару раз выручил Матвей Сафонов, но стопроцентных моментов — выходов один на один или попаданий мяча в штангу — ничего этого не было», — добавил Колосков. Он также заявил, что испытывает ощущение потерянной надежды.

Россияне на выезде со счетом 0:1 проиграли Хорватам в воскресенье, 14 ноября. Поражение не позволило команде Карпина получить прямую путевку на чемпионат мира-2022.