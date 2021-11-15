Вирусолог рассказал о плюсах и минусах внутривенного препарата от COVID-19

Вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал «Ленте.ру» о плюсах и минусах отечественного внутривенного кандидатного противовирусного препарата «Арепливир», применяемого при COVID-19.

Ранее стало известно, что первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса прямого действия прошел регистрацию в России. Он называется «Арепливир» (международное непантентованное наименование «Фавипиравир» — прим. «Ленты.ру») и до конца 2021 года поступит в больницы.

«Надо иметь в виду, что, когда вы выпиваете таблетку, она начинает действовать примерно через час-два из-за того, что она должна попасть в желудок и кишечник, раствориться, просочиться через стенки, и только после этого она начинает делать свое дело. Препараты, которые вводятся внутривенно, действуют практически сразу, так как попадают в кровоток и быстро распространяются по организму», — рассказал о преимуществе внутривенного препарата Нетесов.

Однако вирусолог отметил, что к данному препарату есть вопросы, так как «Фавипиравир» — японская разработка, и на родине для лечения COVID-19 его не применяют. «Честно говоря, меня удивляет, как он у нас получил распространение, когда на родине этого препарата его для лечения COVID-19 не применяют, а Япония — далеко не отсталая страна. Если там что-то проверили, то это надежно», — подчеркнул биолог.