Женщина испугалась за безопасность мужа и не сообщила ему о внезапном богатстве

Англичанка утаила от мужа выигрыш в лотерею из страха, что он попадет в ДТП

Жительница английского города Бромсгров, графство Вустершир, выиграла в лотерею два миллиона фунтов (193,7 миллиона рублей) и утаила от мужа новость о внезапном богатстве, так как испугалась за его безопасность на дороге. Об этом сообщает издание Daily Star.

43-летняя Андреа Лоу замужем за 50-летним Майком. Женщина рассказала, что последние полтора года были для них очень трудными: из-за пандемии умерли многие родственники. «Это было невероятно тяжело. Мы осознали, насколько важно создавать совместные воспоминания, — призналась она.

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Недавно, лежа в постели, женщина проверила личный кабинет на сайте лотереи и увидела, что выиграла крупную сумму. Англичанка была в таком шоке, что не знала, что ей делать. «Я не стала сразу сообщать о выигрыше Майку из страха, что он попадет в ДТП. Ему предстояло сесть за руль и отвезти детей в школу. Мне казалось, что я целую вечность ждала его возвращения, а школа находится всего в нескольких минутах езды», — призналась она.

Когда Майк вернулся, жена сообщила ему о выигрыше. Он счел приз мошенничеством и не поверил супруге даже после того, как она показала ему свой личный кабинет на сайте лотереи. Убедить мужа помог только телефонный звонок в штаб-квартиру лотереи.

Деньги уже поступили на банковский счет пары. В первую очередь Лоу намерена купить новую кухню. «Самое смешное — что утром, когда я выиграла, вскоре после того, как я узнала, что стала миллионершей, Майк сказал, что мы не сможем позволить себе новую кухню, так как надо будет заплатить за ипотеку. Я стояла и думала "Я куплю эту кухню!", но не могла ничего сказать ему до тех пор, пока он не отвезет детей в школу», — сказала англичанка.

Женщина подчеркнула, что теперь пара сможет также выплатить ипотеку, а затем приятно проводить время вместе.

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Кентукки вышла на пенсию и в первый же день разбогатела, сорвав джекпот в лотерею.