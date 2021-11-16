Пассажирка напоила попутчиков алкоголем перед посадкой и вызвала споры в сети

Пассажирка напоила алкоголем перед посадкой в самолет попутчиков и вызвала споры среди пользователей сети. Видео, набравшее более 12,5 миллиона просмотров, девушка опубликовала в личном TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах видно, как неизвестная путешественница во время предполетного досмотра пьет из бутылки и затем передает ее другим туристам. «Нам не позволили взять с собой наши напитки, поэтому мы поделились ими со всеми в очереди», — говорится в подписи к ролику.

Пользователи социальной сети отреагировали на пост в комментариях. «Не могу поверить, что им позволили так вести себя в аэропорту. Нет, я не возмущаюсь, просто жаль, что я не смог принять участие в этой "вечеринке"», «Разве это не нарушает правила аэровокзала? Вообще-то, не важно, мне нравится!», «Ничего плохого не вижу в этой ситуации, веселые девчонки», — написали о ситуации, которая попала на видео, одни юзеры.

Однако нашлись и те, кто осудил поступок туристки. «Это так негигиенично», «Боже, вы забыли о COVID-19?», «Куда вообще смотрят работники службы безопасности!», «А почему их не арестовывают за употребление спиртных напитков в общественном месте?» — высказались другие.

Ранее в октябре пассажир нашел необычный способ вынести пьяного товарища из самолета и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина, согнувшись, спускается по трапу самолета. Он тащит на себе пьяного друга и пытается удерживать равновесие на ступеньках, держась за поручни.