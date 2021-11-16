Российские медики пересчитают антитела к коронавирусу

Росздравнадзор попросил медицинские учреждения пересчитать антитела к коронавирусу согласно новой единой системе. Это решение обусловлено стандартом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты утвердили международные единицы, по которым нужно считать антитела к COVID-19, сообщают «Известия».

Единицы, в которых призвали рассчитывать антитела по всему миру, называются banding antibody units или нейтрализующие единицы антител (сокращенно — BAU/мл). Приведение результатов анализов к единой шкале позволит их сравнивать, что облегчит жизнь российских медиков и пациентов.

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Кроме того, ведомство представило перечень из шести тестов, которые официально можно пересчитать по новой шкале ВОЗ. Среди них упоминаются такие распространенные в России системы, как «ДиаСорин», «Рош Диагностике» и «Эбботт». Стандартизация поможет выяснить, какое количество антител к инфекции необходимо для защиты от заражения.

«Если объяснять метафорично, разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах — это как расстояние можно мерять в фунтах, сантиметрах, ярдах... И вполне может получиться так, что значение "13", полученное с помощью одного теста, больше значения "300", полученного с помощью другой системы», — подчеркнул научный сотрудник лаборатории биокатализа ИБХ РАН вирусолог Георгий Скрябин.

Ране глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал достаточное количество антител для защиты от коронавируса. По его словам, для полной защиты от дельта-штамма требуется 300 антител по международной шкале ВОЗ.