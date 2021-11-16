Путешествующая автостопом россиянка рассказала о попытке изнаcилования в Турции

Российская путешественница, которая передвигается автостопом, рассказала о попытке изнасилования в одной из своих поездок. Своей историей она поделилась с «Лентой.ру».

Как объяснила девушка, со временем она научилась быстро понимать, стоит ли ей садиться в машину к незнакомым людям. По ее словам, она смотрит на лицо водителя, его одежду, мимику, речь, чистоту салона и делает вывод. Также она добавила, что в любой ситуации у нее в голове есть сотни вариантов, как поступить. Тем не менее, ей приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями.

Например, однажды в Турции россиянку с подругой подвозил местный водитель с еще одним мужчиной. «Ребята были молодые и веселые, но я почувствовала, что замышляется что-то неладное. В конце концов они съехали с маршрута на какое-то огромное поле, засеянное репой», — вспомнила путешественница.

После остановки турки сказали россиянкам выходить из машины, однако, как отметила автостопщица, мужчины, по всей видимости, сами были в первый раз в такой ситуации и не знали, как начать.

«Мы настолько перепугались, что начали орать на них на русском — в итоге они нас бросили и уехали. Позже нам удалось встретить фермеров, которые помогли нам найти машину», — заключила историю туристка.

Ранее в ноябре американка, которая путешествовала по Новой Зеландии автостопом, подверглась сексуальным домогательствам со стороны водителя и была брошена на трассе в одиночестве. В итоге девушку подобрала на дороге пара местных жителей и отвезла ее до Греймута — там туристка остановилась в хостеле.