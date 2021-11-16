Магнитная стимуляция мозга усилила склонность людей к альтруизму

Нейрофизиологи Высшей школы экономики (ВШЭ) обнаружили, что при магнитной стимуляции мозга человек делается более щедрым, то есть у него усиливается склонность к альтруизму. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

В ходе исследования специалисты применили транскраниальную магнитную стимуляцию определенных областей префронтальной коры у 46 добровольцев. Этот неинвазивный метод заключается в генерации коротких магнитных импульсов, которые проникают сквозь череп и подавляют нейронную активность.

Испытуемые играли в экономические игры «Диктатор» и «Щедрость». В первой игре один из участников распределяет деньги между игроками, а другие оценивают, насколько справедливо такое разделение. Во второй игре участник, распределяющий деньги, оставляет себе фиксированную сумму.

Оказалось, что при подавлении активности дорсолатеральной префронтальной коры участники в «Диктаторе» становились более щедрыми, тогда как в «Щедрости» испытуемые не меняли своего поведения. Это указывает на то, что дорсолатеральная кора участвует в принятии решений лишь в случае, когда конфликтуют эгоистические и альтруистические (просоциальные) мотивы. Это объясняет, почему результаты предыдущих исследований эгоистических и просоциальных решений были противоречивы.